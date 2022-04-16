الفاكهة المدللة والأغلى في العالم.. 6 آلاف دولار لتذوق البطيخ الأسود!

المصدر: البيان

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في بلاد الشمس المشرقة، ثمة فاكهة تثير شهية عشاق البطيخ تسمى "دينسوك"، وهو من الفواكه النادرة والأغلى في العالم، إذ يمكن أن يبلغ ثمنه 6 آلاف دولار، وفقا لوزنه،.

ويتميز بطيخ "دينسوك" بقشرته القاسية ذات اللون الأخضر الداكن والذي يتحول للأسود أحيانا، بحسب موقع مجلة "ذا غاردين.

ويزرع هذا النوع من البطيخ يزرع في جزيرة هوكايدو الشمالية فقط، ويتميز بحلاوته الشديدة المختلفة عن باقي أنواع هذه الفاكهة، كما أنه يأتي بلون أحمر غامق، مع عدد قليل جدا من البذور.

وتتطلب زراعة هذا النوع من البطيخ مساحة أرض واسعة لتمدده الأفقي السريع في التربة، كما أنه يستلزم الكثير من الاهتمام والرعاية، علما أن محصوله غالبا ما يكون متواضعا، وفق ما نقلته سكاي نيوز عربية عن مجلة "ذا غاردين".

يشار إلى أن "دينسوك" لا يزرع خارج اليابان، إلا أن بذوره بدأت تتوفر للبيع في كل من أوروبا وأميركا.