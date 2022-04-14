وفاة سعودي بعد تخرجه من كلية الملك عبد العزيز الحربية بيومين في حادث أليم

المصدر: البيان

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لقي السعودي الملازم فهد أحمد الأزيمع مصرعه إثر حادث سير، في واقعة مؤلمة وصادمة لمحبيه، بعد أن احتفل قبل يومين، الأحد، بتخرجه في كلية الملك عبدالعزيز الحربية برتبة ملازم، في الوقت الذي ضجت وسائل التواصل الاجتماعي بنعي الملازم الأزيمع تحت وسم #فهد_احمد_الازيمع.

وفي تغريدة نشرها والده عبر حسابه الرسمي في "تويتر" كتب فيها: "وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون.. بمزيد من الحزن والأسى انتقل إلى رحمة الله الابن فهد أحمد الأزيمع إثر حادث مروري. ستتم الصلاة عليه بعد صلاة العشاء هذا اليوم بمسجد برزان، والدفن بمقبرة صديان، وسيكون العزاء بمنزل الوالد رحمه الله بالبزيعي"، وفقا لما نقله موقع العربية نت.

ولف الحزن موقع التواصل الاجتماعي تويتر بعد الوفاة الفاجعة ، حيث غرد أحدهم بقوله: "‏مساء الأحد الموافق 1443/9/10هـ احتفلنا بتخرج أبنائنا من عرين، ومساء الثلاثاء نفجع بوفاة فهد أحمد الأزيمع، اللهم اجبر قلوب أهله وهون مصابهم، هذه حال الدنيا.. اللهم لك الحمد على كل حال".

وقال آخر: "اللهم إنه فرح بتخرجه، فاللهم اجعل فرحه بلقياك وبما عندك، وافرحه بجنة عرضها السماوات والأرض، وعوضه بشبابه في الجنة وجبر قلوب أحبابه جبراً يتعجب منه أهل السماوات والأرض". فيما توالت الدعوات له بالرحمة ولأهله بالصبر والسلوان، كما قدم بعض من المغردين الصدقات الجارية تعبيراً عن حزنهم.