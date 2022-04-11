فيديو صادم.. طالب سعودي يسقط ميتاً خلال مشاجرة بمدرسة في جدة

المصدر: البيان

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توفي طالب سعودي خلال مشاجرة في إحدى المدارس في جدة بالمملكة العربية السعودية.

وبعدما انتشرت لقطات الشجار الصادمة لتلاميذ في إحدى المدارس، وسط عدد من السعوديين على مواقع التواصل خلال الساعات الماضية، فتحت شرطة منطقة مكة المكرمة في السعودية، اليوم الاثنين، تحقيقاً في مقتل طالب خلال مشاجرة.

وأتت تلك الخطوة بعد أن تبلغت شرطة جدة بوقوع شجار بين طالبين في إحدى المدارس المتوسطة بالمحافظة.

وأوضحت الشرطة أن الطالبين سعوديان في الـ 15 من العمر، توفي أحدهما نتيجة المشاجرة.

كما أشارت إلى أنه جرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية في الحـادثة، وتمت إحالتها إلى جهة الاختصاص.

يشار إلى أن نشطاء مواقع التواصل كانوا تداولوا بشكل واسع فيديو للمشاجرة، صوره أحد الطلاب، وظهرت فيه مجموعة من التلاميذ يتشابكون بالأيدي. وما إن خرج أحد الطلاب من المشاجرة، حتى وقع على الأرض بلا حراك!.

وقد تسببت تلك المشاهد التي انتشرت في غضب وتفاعل كبير على مواقع التواصل، لاسيما تويتر.