السعودية.. القبض على شخص صدم سيارة امرأة متعمداً

المصدر: البيان

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ألقى رجال الأمن بالمملكة العربية السعودية القبض على شخص ظهر في مقطع فيديو وهو يصطدم بشكل متعمد سيارة تتواجد بها امرأة وعدد من الأطفال .

وتداول مغردون مقطع فيديو لتعمده صدم المرأة وهي تقود سيارتها ومعها عدد من الأطفال. وأظهرت صور متداولة لحظة إلقاء القبض عليه تمهيدا لتحويله الى النيابة العامة لاتخاذ الاجراءات النظامية بحقه وفق صحيفة المدينة.