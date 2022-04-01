طفل يشلّ مدينة فرنسية بسلاح لعبة

المصدر: البيان

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قالت الشرطة الفرنسية، اليوم الخميس، إنه تم الاشتباه في تجول رجل مسلح ببندقية كلاشنيكوف في محطة قطار مدينة ليل شمالي البلاد، بحسب "مونت كالو".

وحسب "رويترز" أنه بعد اتخاذ الشرطة الإجراءات والتحقق من الأمر، تبين أنه كان إنذارا كاذبا.

وأوضحت الشرطة أن كل ما في الأمر أن طفلا في السابعة من عمره كان يلهو بسلاح لعبة.

وأكدت الشرطة استئناف حركة القطارات بعد أن تسببت العملية الأمنية في إصابة وسط المدينة بالشلل لفترة بسيطة.

وكان رجل مسلح بسكين قد هاجم في الثاني من مارس الماضي، طلابا جامعيين في بلدة "لو مان" الفرنسية ما أدى إلى إصابة 4 على الأقل.

وذكرت وسائل إعلام فرنسية أن الشرطة ألقت القبض على مشتبه به في الهجوم، مضيفة أنه "لا يوجد مؤشر على دوافع إرهابية وراء الهجوم".