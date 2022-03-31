تلميذ يقتل معلّمه بساطور .. بعد رسوبه

المصدر: أ ف ب

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أقدمَ تلميذ اليوم الخميس على قتل أحد المعلمين بواسطة ساطور في مدرسة ثانوية بالعاصمة التشيكية براغ ثم أوقف وهو يحاول الفرار، بحسب ما افادت الشرطة ومسؤولون حكوميون.

وأوضحت الشرطة في تغريدة على تويتر أن "الجاني هاجم معلماً بساطور قبل الظهر (10,00 ت غ). لسوء الحظ أدى الهجوم إلى مقتل المعلم".

ولاذ الفاعل بالفرار تاركاً الساطور في مسرح الجريمة. ونشرت الشرطة مئات من عناصرها بحثاً عنه، فيما شاركت مروحية تابعة لها في العملية.

وقال وزير التربية بيتر غازديك إن "المدرّس تعرّض لهجوم من تلميذه"، مضيفا أن من المحتمل أن الفتى قد يكون تشاجر مع المعلم إثر "رسوبه" في المدرسة الأربعاء.

وأعلنت الشرطة أنها "تمكنت من العثور على المشتبه به وتوقيفه".