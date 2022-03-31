هل فرّق التحرش بين اليوتيوبر أحمد حسن وزوجته؟ أم لجذب المشاهدات؟

المصدر: البيان

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أعلن اليوتيوبر المصري أحمد حسن الأربعاء انفصاله عن زوجته زينب بعد زواج دام 4 سنوات أثمر عن إنجاب طفلين، مؤكدًا أنه يُكن لها كل الاحترام، وذلك بعد أن وجهت له مؤخرًا تهمة التحرش.

وقال حسن عبر صفحته في فيسبوك: «قدر الله وما شاء فعل بعد 4 سنين زواج كانوا أسعد 4 سنين في حياتنا وربنا رزقنا بطفلين زي القمر قررنا الانفصال بشكل رسمي وبهدوء وبدون أي خلافات وسنبقي أصدقاء دائما وابدا وستظل زينب أم ولادي وصديقتي التي أكن اليها كل الاحترام وأدعوا الله أن يوفقها فيما هو قادم من حياتها”.

ما القصة؟

القصة بدأت حين خرجت فتاة تدعى سما «19 سنة» في فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لتتهم أحمد حسن بالتحرش بها أثناء محادثة بينهما على تطبيق واتساب ومطالبته إياها بإرسال صور شخصية غير لائقة، بالإضافة لمحاولة استدراجها إلى منزله لإقامة علاقة غير شرعيّة، وفقا للمصري اليوم.

تعود تفاصيل المحادثة لإعلان اليوتيوبر الشهير بحثه عن ممثلة شابة يتراوح عمرها بين 20 و25 عامًا للمشاركة في فيلم قصير، فتواصلت معه سما، للاستفسار عن إمكانية مشاركتها بما أنها تبلغ من العمر 19 عامًا فقط.

وكشفت الفتاة عن تفاصيل تعرضها للتحرش قائلة: «هو رد وقولتله أنا 19 سنة ينفع؟ قالي مش مشكلة تمام وابعتي صورك بعتله صوري بدل ما يقولي هتقابليني في مكان عام، قالي انتي جسمك حلو ويعتبر اتحرش بيا لفظيا، فأنا لما لقيت الكلمة دي قلت لا أنا هجرجره في الكلام تاني، وكل حاجة تبقى واضحة، بعتلي رقمه واتساب وكلمته وبدأت المحادثة من هنا وبعد كدة كلمته”.

وأضاف: «وبعدين قاللي تعالي أقابلك، ولما سألته هنتقابل بكرة في مكان عام؟ قال لا النهاردة ومش هينفع في مكان عام، وقاللي عنوان فيلته وقالي هتكون فاضية النهاردة، ومستعد أبعتلك أوبر ياخدك ويرجعك، وأنا رفضت”.

رواد مواقع التواصل الاجتماعي أعادوا مشاركة الفيديو على نطاق واسع، مؤكدين غضبهم من أحمد حسن.

رد أحمد حسن

من جانبه خرج أحمد حسن وزينب في فيديو مشترك لينفي صحة هذه الواقعة، مؤكدًا أن المحادثات التي نشرتها الفتاة مفبركة، وأنه لم يتحرش بها نهائيًا، حيث كان منشغلًا بصحبة زوجته في التحضير للاحتفال بعيد ميلاد ابنتهما أيلن، وبرر الاتهامات الموجهة له بمساعي الفتاة للشهرة.

تدخل قانوني

لم يتوقف الأمر عند حد تبادل الاتهامات عبر مواقع التواصل الاجتماعي فحسب، بل لجأت الفتاة للقانون لتأخذ الأمور مجراها، واستمعت النيابة لأقوال الطرفين، وأكد ضابط التحريات أنه بإجراء التحريات الفنية باستخدام البرامج والتقنيات الحديثة تبين أن مستخدم الهاتف المحمول المستخدم في الواقعة هو رقم المدعو أحمد حسن حسين حسن، بمحل إقامته مركز شرطة البساتين.

وقضت المحكمة الاقتصادية، الأحد، بتغريم اليوتيوبر أحمد حسن 20 ألف جنيه بتهمة التحرش بأنثى عبر الإنترنت، وتحريضها على الفسق.

يذكر أن هذه المرة لم تكن الأولى التي يعلن الثنائي فيها عن انفصالهما، ففي 10 من أكتوبر العام الماضي 2021، تفاجأ متابعو اليوتيوبر بفيديو صادم لزينب أثناء فترة حملها الثانية، حيث نشرت مقطع فيديو جديدا عبر قناتهما الرسمية أحمد حسن وزينب، لتتحدث عن رغبتها في الطلاق، وأرفقته بتعليق: «قررت أطلق من أحمد».

وظهرت زينب وحدها بدون زوجها، وأفصحت عن رغبتها في الطلاق منه بسبب حالتها النفسية والصحية المتدهورة نتيجة حملها الثاني، مما تجعلها أكثر عصبيه فقالت: «مش مبسوطة وببقي عايزة أشد في شعري والحمل المرادي تاعبني أكتر من أول مرة».

وأضافت أنها ترغب في ترك زوجها والعودة إلى مصر، لتبتعد عنه لفترة لم تحددها حتى تصبح أفضل فقالت: «أنا هبعد وهسيب أحمد وانزل مصر لوحدي لحد ما أبقي كويسة».

وأكملت: «أنا مبقتش قادرة أهتم بنفسي ولا بمكياجي، ولما أيلين بتعيط بعيط جنبها مبقتش بعرف أتصرف، أحمد هو اللي بقي شايل مسؤوليتها كاملة، وأنا مش مبسوطة»..

ليتضح بعدها بفترة أن الأمر كان مجرد خدعة يقوم البلوجرز بتقديمها للجمهور، للفت الأنظار وتجميع أكبر قدر من المشاهدات، ويبقى السؤال هنا هل طلاقهما أحد «مقالب» أحمد حسن وزينب مجددًا؟