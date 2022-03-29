«غوغل إيرث» يكشف سرقة دسمة

المصدر: إعداد- فاتن صبح

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مكدسة في حديقته الخلفية بأكسفورد كومة هائلة يزعم أنها دراجات مسروقة تبلغ من الكثرة ما يجعل رؤيتها واضحة عبر تطبيق «غوغل إيرث» على شكل جبل صغير.

وقد تمكن رجال التحري من كشف «المسروقات» عبر الأقمار الصناعية وفق ما ذكر موقع «ميرور» البريطاني. وقام على الأثر رجال الشرطة بزيارة المنزل المشبوه وعاينوا بالفعل مئات الدراجات الهوائية.

وتبدو الحديقة من منظور عين الطائر مكسوة حتى بالكاد ظهر العشب في أرضها. وقامت الشرطة بالقبض على مالك المنزل والحديقة البالغ من العمر 45 عاماً بشبهة إخفاء السلع المسروقة وحيازة ممتلكات بطريقة غير مشروعة. إلا أنه سرعان ما أطلق سراحه بعد التحقيق معه.

وتحدث الجيران عن قيام الشرطة بتنظيم مئات الدراجات وتصنيفها. يذكر أن عجلات الدراجات كان يمكن رؤيتها في الصور التي التقطها الأقمار الصناعية تملأ الحديقة. وفي السياق تحدث مسؤول من جهاز «شرطة تايمز فالي» فقال: «عثر على عدد هائل من الدراجات يعتقد أنها مسروقة في العقار، وإن رجال الأمن يتولون في الأثناء تحديد ملكية كل منها».

ولجأ الناس إلى مواقع التواصل الاجتماعي للتعليق على الصور، فكتب أحدهم يقول: «يؤسفني أن أحداً لم يتمكن من العثور عليها في وقت سابق. من المؤكد أن وجود حديقة تغمرها الدراجات بهذا الشكل أمر مثير للشبهات».