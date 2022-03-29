مصر.. الحكم على طبيب الكركمين اليوم

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تعقد محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، جلسة للنطق بالحكم على المتهم أحمد أبو النصر، طبيب الكركمين بتهمة انتحال صفة طبيب وترويج لبيع أدوية مغشوشة.

وأحالت النيابة العامة، المتهم أحمد أبو النصر وآخر معه، إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، وقدمت النيابة العامة المتهم وآخر معه إلى محكمة الجُنح الاقتصادية المختصة، لاتهامه ببيع أدوية مخالفة ومستحضرات ومستلزمات طبية، لم يصدر قرار من وزير الصحة أو أيّ جهة معنية أخرى بتداولها، وفتحه مكتبًا للدعاية الخاصة بالأدوية والمستلزمات الطبية بغير ترخيص.

وأوضحت النيابة العامة، في بيان لها، أن المتهم أحمد أبو النصر أنشأ وأدار صفحات بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ومواقع أخرى، بهدف ارتكاب جريمة بيع تلك الأشياء بغير ترخيص، واستعماله وسائل نشر من شأنها حَمْل الجمهور على الاعتقاد بحقِّه في مزاولة مهنة الطب، وهو غير مرخص له بمزاولتها، وانتحاله لنفسه لقب طبيب، فضلًا عن ارتكاب المتهم الآخر جريمة توزيع تلك الأشياء دون تصريح، وجُنح أخرى، وفقا لوسائل إعلام مصرية.

وألقى القبض على المتهم أحمد أبو النصر، وعُرض على النيابة العامة؛ فأجرت تحقيقًا تكميليًّا معه، واستجوبته وعَرضته بتاريخ على المحكمة المختصة، فأمرت باستمرار حبسه، وحددت جلسة نظر الدعوى، قبل أن تاجل المحكمة الاقتصادية جلسات محاكمته لجلسة اليوم، للنطق بالحكم .