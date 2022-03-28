السعودية.. الإعدام لـ 3 سعوديين ومقيم مصري

المصدر: البيان

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نفذت وزارة الداخلية السعودية اليوم، أحكام القتل تعزيرا بـ 4 أشخاص "3 سعوديين ومقيم مصري"، لارتكابهم جرائم تمثلت في خطف الأطفال وفعل الفاحشة بالقوة وتعاطي المخدرات وغيرها، في 3 قضايا مختلفة. وفقا لوكالة الأنباء السعودية.

وأصدرت وزارة الداخلية اليوم بيانًا جاء فيه..

قال الله تعالى (إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُون اللَّهَ وَرَسُولَهٌ وَيَسْعَوْن فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنْفوْا مِن الأَرْضِ ذلِكَ لهُمْ خَزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذابٌ عَظِيمٌ).

القضية الأولى: أقدم / زياد بن أحمد بن لافي الحربي –سعودي الجنسية – على فعل الفاحشة بالقوة بثلاث نساء، وسلب ما معهن، وصدم سيارة شخص، وسلب جواله ومبلغ مالي منه، وتعاطي الحشيش المخدر وأقراص الإمفيتامين المخدر، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام له بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة الجزائية وصدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه و الحكم بقتله تعزيراً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه،

وقد تم تنفيذ حكم القتل تعزيراً بحق الجاني اليوم الإثنين 25 / 8 / 1443هـ الموافق 28 / 3 / 2022م بمنطقة مكة المكرمة.

القضية الثانية: أقدم / إسلام محمد محمد أبو الفتوح محمود ـ مصري الجنسية ـ على استدراج طفلين وخطف طفلة والاعتداء عليها وتعذيبها واغتصابها، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة الجزائية، صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه، والحكم بقتله تعزيرًا، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا وأيد من مرجعه، وقد تم تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بحق الجاني، اليوم الإثنين 25/ 8/ 1443هـ الموافق 28/ 3/ 2022م بمدينة الدمام بالمنطقة الشرقية.



القضية الثالثة: أقدم / بندر بن فوزي الدوسري، و/ عبدالله بن سعد ربيعة -سعوديي الجنسية- بمشاركة آخرين بالسطو على المنازل والسرقة وسلب الأموال منها، وفعل الفاحشة بالقوة وتعاطيهما للهيروين والحشيش المخدر، وأسفر التحقيق معهما عن توجيه الاتهام لهما بما نسب إليهما، وبإحالتهما إلى المحكمة الجزائية صدر بحقهما صك يقضي بثبوت ما نسب إليهما، والحكم عليهما بالقتل تعزيرًا، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف والمحكمة العليا، وأصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا وأيد من مرجعه، وقدم تم تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بحق الجانيين اليوم الإثنين بتاريخ 25/ 8/ 1443هـ الموافق 28/ 3/ 2022م بالدمام بالمنطقة الشرقية.

ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم أو يهتك أعراضهم وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.

