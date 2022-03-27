القبض على مقيم نشر مقاطع فيديو تُمجد العمل العدائي الحوثي في السعودية

المصدر: البيان

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ألقت شرطة منطقة مكة المكرمة القبض على شخص نشر فيديوهات تمجد العمل العدائي الحوثي الذي تعرضت له مدينة جدة.

وصَرَّحَ المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة عبر حساب الأمن العام بتويتر، بأن الجهات الأمنية حدَّدت هوية شخص وثق ونشر مقاطع فيديو في شبكات التواصل الاجتماعي تحتوي على عبارات تُمجد العمل العدائي الذي تعرضت له محطة توزيع المنتجات البترولية التابعة لشركة أرامكو في مدينة جدة.

وأوضح المتحدث، أن الشخص مقيم من الجنسية اليمنية، وتم القبض عليه، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.