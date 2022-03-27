السعودية.. القتل تعزيراً لوافد استدرج أطفالاً وفعل فاحشة اللواط بهم بالقوة

المصدر: البيان

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نفذت وزارة الداخلية السعودية، أمس السبت، حكم القتل تعزيراً في وافد استدرج أطفالاً وفعل فاحشة اللواط بهم بالقوة.

ووفقا لوزارة الداخلية، فإن المدعو سعيد كريم محمد -ميانماري الجنسية- قام باستدراج أطفال عدة وفعل فاحشة اللواط بهم بالقوة، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه، والحُكم بقتله تعزيراً، وأيد الحُكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه.

وقد تم تنفيذ حُكم القتل تعزيراً بالجاني السبت 23 / 8 / 1443هـ بمحافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة.