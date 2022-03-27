اليوم .. الحكم على اليوتيوبر أحمد حسن لاتهامه بالتحرش

المصدر: البيان

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تصدر محكمة جنح الاقتصادية في مصر، اليوم حكمها في قضية اتهام اليوتيوبر أحمد حسن، بالتحرش جنسيا بـ فتاة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال المحامي أشرف فرحات دفاع المجني عليها، إن اليوتيوبر أحمد حسن أرسل إلى موكلته رسائل منافية للآداب، حيث طلب منها صورًا بملابس المنزل، مرددا: باين عليك حلوة، وفقا لموقع القاهرة 24.

وتداولت إحدى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مقطع فيديو، تظهر خلاله فتاة تيك توك، تروي تفاصيل ما تعرضت له من اليوتيوبر أحمد حسن بالتحرش بها جنسيا، على حد وصفها.

وأوضحت الفتاة خلال مقطع الفيديو أنها شاهدت استوري لليوتيوبر أحمد حسن عبر تطبيق واتسآب، جاء نصه: محتاج بنت سنها من 20 سنة إلى 35 سنة لفيلم قصير وفيديو هيتصور الأسبوع ده، واللي جاهزة وحابة تشارك معايا تبعتلي صورها وسنها في رسالة دلوقتي.

وأضافت أنها خلال حديثها مع اليوتيوبر أحمد حسن، تفاجأت بكلماته ومنها إنتي جسمك حلو، معقبة: الكلام يعد تحرشًا لفظيًّا، كما أنه خلال ذلك طالب بإرسال صور خاصة ورفضت ذلك.

وتابعت الفتاة بأن اليوتيوبر قال لها: إنتي جسمك أبيض من حياتي، ووقتها تأكدت أنه يتحرش بي لفظيا، وبعدها طالب مقابلتي في الفيلا أمام مول مصر، وقالي تعالي وأنا هبسطك، على حسب ادعائها.

وفي وقت سابق قررت جهات التحقيق، إحالة قضية اتهام اليوتيوبر أحمد حسن بالتحرش جنسيا بـ فتاة على مواقع التواصل الاجتماعي، لمحكمة جنح الاقتصادية التي حجز القضية لجلسة اليوم للحكم.