ملياردير مصري يكشف حقيقة توزيعه أموالاً على الجماهير باستاد القاهرة

المصدر: البيان

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نفى رجل الإعمال المصري المهندس نجيب ساويرس، الأخبار الشائعة عن توزيعه أموالاً على الجماهير في مدرجات استاد القاهرة أول أمس خلال مباراة مصر مع السنغال في تصفيات كأس العالم.

وكتب ساويرس على حسابه في "تويتر": اللي كان نفسه إني أكون بوزع فلوس في الماتش يخش ينام ويحلم تأنى، أنا كنت بوزع بالونات التشجيع للمنتخب اللي بتعمل صوت.. والحمد لله كسبنا".

رد رجل الأعمال على تويتة أخرى استخدمت أحد الفيديوهات التي أدعت كذبًا أنه يوزع مبالغ مالية على الجمهور، وقال لصاحبة التويتة: معقولة أنت صحفية؟ وجاء نفي رجل الأعمال الكبير نجيب ساويرس بعد فيديوهات له وسط الجماهير ادعت بعض المواقع والحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي أنه كان يوزع خلالها النقود على الجماهير.

من هو نجيب ساويرس

نجيب أنسي ساويرس (17 يونيو 1955 في محافظة سوهاج مركز طهطا) هو أحد أكبر رجال الأعمال المصريين، رئيس أوراسكوم للاتصالات وأوراسكوم للتكنولوجيا. نجل أنسي ساويرس رئيس ومؤسس مجموعة أوراسكوم المتعددة النشاطات. حصل على بكالوريوس الهندسة الميكانيكية وماجستير في علوم الإدارة التقنية من المعهد الفيدرالي للتكنولوجيا في سويسرا.

أطلق قناة أون تي في التي تم افتتاحها في 31 يناير 2007 وقناة أون تي في التي تم افتتاحها في 6 أكتوبر 2008.

قدرت مجلة فوربس سنة 2015 ثروته بـ 2.9 مليار دولار، وترتيبه رقم 577 في قائمة أغني أغنياء العالم حيث يحتل المرتبةَ الرابعةَ في مصر.

بدايته

بدأ حياتَه العملية في مِصْرَ بعد عودته من رحلةِ الدراسة سنة 1987 بإنشاء قطاع في شركة والده (أوراسكوم) باسم قطاع التكنولوجيا بوكالة شركة HP للحاسبات، وظل يطور هذا القطاع فضم إليه وحدةَ اتصالات الحاسب من شركة AT&T في عام 1990 ليستكمل منظومة العمل في هذا المجال، ثم تطورت علاقته بالشركة حتى حصل على وكالة شركة AT&T لأجهزة الاتصالات سنة 1992، ومنذ ذلك التاريخ بدأت علاقته بقطاع الاتصالات وشغفه به وكان يعاونه في هذا المجال أول مهندس اتصالات عمل معه وهو المهندس أسامة الخولي وفي عام 1994 أنشأ أول شركة للإنترنت InTuch، وفي عام 1996 أنشأ أول شركة للاتصالات عبر الأقمار الصناعية في مصر ESC، وفي عام 1997 كانت انطلاقته في عالم الهاتف المحمول بتحالفه مع شركتي أورنج و Motorola بإنشاء شركة موبينيل للاتصالات التي استحوذت على 70% من الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول في مصر والمعروفة باسم موبينيل وكانت هذه هي نقطة التحول الثانية في تقدمه في مجال الاتصالات.