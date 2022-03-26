شاهد.. حشود المعتمرين تملأ صحن الطواف في مشهد مهيب

المصدر: البيان

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في مشهد مهيب يفيض بالخشوع أظهر مقطع فيديو، الحشود الغفيرة التي ملأت صحن الطواف لأداء المناسك بخشوع وراحة وروحانية منذ فجر الجمعة، في الوقت رفعت فيه إدارات رئاسة الحرمين كافة استعداداتها الخدمية والبشرية، بالتعاون مع الجهات المختصة في المسجد الحرام لدعم المنظومة الخدمية داخل المسجد الحرام والمرافق الخارجية التابعة لها، وتنظيم الحشود وسط انسيابية الحركة في الدخول والخروج وأثناء تأدية مناسك العمرة.

وأوضح الفيديو الذي راج على منصات التواصل الاجتماعية كيف أدت الأعداد الغفيرة للمعتمرين والزوار شعائرهم بطمأنينة مع فجر الجمعة قبل الأخيرة من شهر شعبان.

وتقوم الكوادر الوطنية المؤهلة بإدارة عمليات دخول القاصدين من أبواب المسجد الحرام عبر معايير عالمية للتنظيم وضبط المسارات وتحقيق الإجراءات الاحترازية وتنظيم الوصول إلى صحن المطاف والمسعى والمصليات، مستمدة ذلك بالخبرات التراكمية للإدارات الخدمية والإدارية والتنسيق المشترك، ونظم المراقبة والرصد والتواصل الفعال والمستمر مع كافة الجهات العاملة في المسجد الحرام.