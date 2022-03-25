قصة فاتورة تجميل خيالية أثارت جدلاً واسعاً في مصر

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لفاتورة بإجمالي 43350 جنيها، لإحدى الفتيات اللاتي خضعن إلى إجراء عدد من الجلسات التجميلية بأحد صالونات التجميل، وهو ما أثار حالة من السخرية.

وسخر عديد من رواد مواقع التواصل من الفاتورة، وجاءت أبرز التعليقات، إذ قالت سمر: "ومالها صبغة باليت قصرت معاكو في حاجة"، وسخرت أخرى: "أنا استشورت شعري وقصيته بـ30 جنيها".

وعلقت مريم: "بصراحة الأسعار أوفر جدا أنا عملت ما يكاب لفرح صاحبتي بـ400 جنيه". وقالت دعاء: "دي عاملة رأسها كلها، دي جابت رأس جديدة".

وكتب أحمد: "تحديد شفايف إيه بـ150 جنيها، دا أنا لو هصور أرض مش هدفع كل ده".

وفي اتصال هاتفي، قال مركز التجميل إن الأسعار الموجودة بالفاتورة المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي، جاءت مرتفعة لسببين أولاً جودة المنتج المستورد وثانيا، رغبة العميل الذي يعرف الأسعار والمنتج المستخدم قبل البدء.

تساءل عدد من رواد مواقع التواصل عن معاني الخدمات المقدمة في الفاتورة خصوصا مع ارتفاع سعرها، وهي كالتالي:

- مايكروبلدينج: هي تقنية تاتو تجميلية خاصة، تعمل على ملء الفراغات في الحاجب ليبدو أكثر كثافة مما كان عليه، وعلى عكس تاتو الحواجب التقليدي.

- سشوار بيبي ليس: هي مكواة لفرد الشعر تلجأ إليها كثير من الفتيات.

- تركيب هير باي: هو جهاز تاتو حواجب ثري دي للحواجب فقط يدوم لمدة عام.

- تحديد شفايف: هو أحد أبرز العمليات التي تعتمد على فكرة إضافة صبغات ذات مواصفات خاصة إلى حدود الشفايف بدقة كبيرة وبأجهزة متخصصة.

- توريد خدود بالليزر: يعتبر أحدث الطرق التي تلجأ إليها كثير من النساء ذات الخدود داكنة اللون، للحصول على خدود وردية اللون.

- هاي لايت الوجه: أو ما يعرف باسم "إضاءة الوجه"، هو نوع من المكياج يمكن أن يكون ذهبيا أو أصفر أو أزرق أو أخضر أو برونزيا أو على لون الدرجة الطبيعية، ويكون تحت العيون، أو ما بين الحواجب.

جلسة علاج ماسك البشرة: من التقنيات التي تساعد على تحسين مظهر البشرة، والتخلص من علامات التقدم في السن والتجاعيد وتعيد بناء مستويات الكولاجين.

صبغة الشعر: تلجأ كثير من السيدات إلى تغيير ألوان شعورهن لكسر الروتين وإضافة لمسة جديدة.

ما هي خدمة هير باي هير جرام

التساؤل عما هي خدمة هير باي هير جرام هو الذي نال اهتمام الكثيرين بسبب أن تلك الجلسة كانت الأغلى بين كل الجلسات، حيث وصلت تكلفتها إلى 30 ألف جنيه، لذلك يهتم الكثيرون بمعرفة ما هي بعد انتشار صورة تلك الفاتورة بشكل واسع.

الـ«هير باي هير جرام» التي ذُكرت في الفاتورة هي جلسة خاصة بالشعر، وفقا لحديث خبير التجميل محمد السوري في برنامج «هي وبس» من تقديم رضوى الشربيني، تتلخص في أنها عبارة عن تركيب خصلات من الشعر الطبيعي ولكن بأسلوب خاص، وتحديدا تتم عن طريق وضع شعره جنب بشعره بشكل متتال، وتكلفتها تُحدد بالجرام.

طريقة تثبيت «هير باي هير جرام»

أما عن الطريقة المتبعة في تركيب خصلات الشعر في خدمة «هير باي هير جرام» فتتم بطريقة احترافية حيث تكون بالقرب قريبة من جذر الشعر الطبيعي، وذلك عن طريق مادة لاصقة أو الإبرة والخيط ثم تُثبت بشكل يدوي بخصلات من الشعر الطبيعي وتضفيرها وتسريحها بطريقة معينة.

مشاكل «هير باي هير جرام»

وعن المشكلات التي تواجه الأشخاص الذين يلجأون إلى زراعة الشعر بهذه الطريقة، فإن أبرزها هو أنها تشد جذر الشعر الطبيعي وتزيد الضغط على فروة الرأس، وهذا من شأنه أن يكون مسببا للإزعاج.