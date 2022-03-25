عاملة نظافة تسرق مجوهرات وأموالاً بقيمة 40 ألف دولار من مسنّة

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

اتهمت عاملة نظافة، عُينت لمساعدة موكلتها المسنة بسرقة حوالي 40 ألف دولاراً من الجدة البالغة من العمر 86 عاماً.

وادعت الشرطة أن بيتي سعدية البالغة من العمر 32 عاماً، سرقت مجوهرات ثمينة وأموالاً من منزل امرأة في ميلسونز بوينت بأستراليا على مدى ستة أسابيع العام الماضي.

أما اليوم، فقد واجهت السيدة سعدية المحكمة في الجلسة الأولى من جلسة الاستماع التي استمرت يومين، حيث زعمت الشرطة أنها سرقت سواراً من الذهب الأبيض مع 180 حجراً بقيمة 20 ألف دولاراً، وسلسلة ذهبية بقيمة 1800 دولار، و 16380 دولاراً نقداً.

كمت توصلت المحكمة إلى أنه قبل خمس سنوات في العام 2017، زُعم أن المتهمة سرقت نقوداً من حقيبة يد عميلها آنذاك، وهي امرأة تبلغ من العمر 73 عاماً، لذا لاحظ القاضي أن القضية السابقة تشبه كثيراً الادّعاء الحالي.

وستعود عاملة النظافة إلى المحكمة اليوم، حيث سيصدر القاضي قراراً في القضية.