للمرة الثانية.. محاضرة علميّة من الفضاء لطلاب على الأرض

المصدر: البيان

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ألقى رواد فضاء صينيون محاضرة علوم مفتوحة، وهي الثانية التي تبث مباشرة من محطة الفضاء الصينية، لطلاب على الأرض بعد ظهر أول أمس الأربعاء.

وأجرى أفراد طاقم "شنتشو-13" تشاي تشي قانغ ووانغ يا بينغ ويه قوانغ فو، تجارب علمية متنوعة في بيئة منعدمة الجاذبية وعرضوا مرافق علوم الفضاء خلال المحاضرة، بحسب وكالة "شينخوا" الصينية.

وعقدوا جلسة سؤال وجواب في الوقت الفعلي مع الطلاب من خلال مكالمة عبر الفيديو، حسبما ذكرت وكالة الفضاء المأهول الصينية.

وعلى الأرض، يحتضن متحف الصين للعلوم والتكنولوجيا حجرة للدراسة الأساسية، إلى جانب إنشاء حجرتين دراسيتين في كل من لاسا بمنطقة التبت ذاتية الحكم جنوب غربي الصين، وأورومتشي بمنطقة شينجيانغ الويغورية ذاتية الحكم شمال غربي الصين.