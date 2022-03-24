زوجة تحاول التخلص من زوجها بزيت الطبخ

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

في محاولة باءت بالفشل حاولات امرأة جزائرية قتل زوجها باستخدم زيت طبخ مغلي لكن لم تفلح في مسعاها.

وتَمكنت السلطات الجزائرية من توقيف امرأة في العقد الرابع من العمر، بعد محاولتها قتل زوجها باستخدام زيت الطبخ.

ووفق صحيفة "النهار" الجزائرية؛ فإن المتهمة سكبت الزيت الساخن على وجه زوجها وجسده؛ وذلك على إثر خلاف بينهما؛ مما أدى إلى إصابته بحروق خطيرة استدعت نقله إلى المستشفى، ووضعه تحت العناية المشددة لحوالى أسبوع.

وألقت السلطات الأمنية بولاية عنابة، القبض على الزوجة التي تواجه تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار؛ من خلال اللجوء إلى الحرق باستخدام زيت الطبخ؛ وفقًا لما نقلته الصحيفة عن مصادر أمنية.

وفي الجلسة الأولى أمام قاضي التحقيق، تَقرر وضع الزوجة في السجن إلى حين تعيين موعد جلسة المحاكمة.