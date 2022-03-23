تصوير مقطعي حديث يكشف مفاجأة حول الملك الشاب توت عنخ آمون

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

كشف تصوير مقطعي بأحدث الأجهزة العلمية للملك الشاب توت عنخ آمون عن مفاجأة بشأن جمجمة الملك الشاب الذي توفي في ريعان شبابه.

وقام باحثون وفق صحيفة " express"بتجريد توت عنخ آمون من عظامه، وتسخير بيانات مهمة حول تركيبته الجسدية باستخدام أحدث فحوصات التصوير المقطعي .

وابتكرت د.كارولين راندو عالمة الآثار البيولوجية في الطب وفريقها، إعادة بناء لجسد الملك توت عنخ آمون، حيث أنهم قشروا "شرائح" بحثًا عن أدلة مهمة.

وقالت د.كارولين راندوـ خلال فحص جسد الملك الشاب، إنها لاحظت الشكل غير العادي لرأس توت عنخ آمون، مضيفة: "إنه يتمتع بشكل جمجمة مميز تمامًا، لديه جمجمة طويلة جدًا مقارنة بمعظم الأشخاص الذين يعيشون اليوم، والذين ربما يكون لديهم جمجمة أكثر منتفخة".

وأوضحت راندو، أن شكل الجمجمة غير العادي كان سمة في عائلة الملك توت عنخ آمون فربما تكون هذا وراثة في عائلتهم أو بسبب زواج الأقارب حيث كان شكل الجمجمة مختلفاً بحسب بوابة أخبار اليوم.

وأكدت الأبحاث، أن كان زواج الأقارب سائدًا بين العائلات الملكية في مصر ومعظم العائلات الملكية حول العالم، و بسببه عانى الكثير من الاضطرابات الخلقية.

وطرحت د. راندو، أن ربما بسبب زواج الأقارب عانى الملك توت عنخ آمون من بعض الاضطرابات الخلقية مثل شكل الجمجمة غير الطبيعي أو أمراض أخرى خصوصا أنه مات صغيراً جداً.