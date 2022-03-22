9997 قطعة رقمية تجسد سيرة سيلفستر ستالون

المصدر: إعداد: نهى حوّا

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انضم الممثل الأمريكي، سيلفستر ستالون، أخيراً، إلى عدد من المشاهير في بيع سلسلة من الرموز غير القابلة للاستبدال. وتتألف مجموعته من 9997 قطعة من الفن الرقمي تستلهم من حياته ومهنته. وعلى نقيض مشاريع الرموز غير القابلة للاستبدال الأخرى، فإن مجموعته التي سيطلقها في أبريل على «بلانت سلاي» تشمل امتيازات حصرية متنوعة تأتي مكافأة للمشتري أيضاً.

فقد أفادت مصادر مطلعة أن تلك الوسيلة الجديدة التي أنشأها بطل فيلم «رامبو» للبقاء على صلة بعالم الفن وللتفاعل مع معجبيه وجني الأموال، ستضم عروضاً قائمة على «بلوك تشين» و«العالم الحقيقي»، إذ قد يتضمن بعضها، على سبيل المثال، عشاءً وعرض فيلم وأحداثاً حصرية، والمزيد.

ووفقاً لموقع «جوبلو» المتخصص في عروض الأفلام، اختار ستالون موقع «بلانت سلاي» لإطلاق مجموعته، وهو موقع للمعجبين وجامعي الفنون والمتحمسين للرموز غير القابلة للاستبدال، وكان له إسهام مباشر في عملية الإبداع الفني، مع التركيز على مهنته وإنجازاته.

وتم إنشاء المشروع، الذي تعود ملكيته لستالون ورجل الأعمال بيل زانكر، بواسطة «ذا بيز. كوم».

أما من أجل الدخول في البيع المسبق المخصص للدعوة، فيجب على جامعي الرموز وعشاق ستالون إظهار ما يسمى الحب عبر «سلاي لوف». ويمكن تحقيق ذلك من خلال نشر مقاطع فيديو على «تيك توك» و«إنستغرام»، وغيرهما من وسائل التواصل الاجتماعي الأخرى، تتضمن انطباعات أو فنوناً أو أداءً أو أي عنصر يحيط بالإعجاب بالممثل، بل يمكن عبرها الاعتراف كيف غيّر ستالون حياة الشخص المعني.

وستظهر الرموز «سلاي غايز» وعددها 9997 لأول مرة على بلوك تشين أثيريوم، وسيوقع ستالون 25 من أندر الرموز غير القابلة للاستبدال. كما سيُدرج بعض الأشخاص في عشاء وحفل لاحق في ميامي، وربما فرصة لتناول العشاء مع الممثل.