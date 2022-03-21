تأييد سجن أستاذ جامعي في المغرب هتك عرض طالبة

المصدر: البيان

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أيَد القضاء المغربي، اليوم، حكماً بالسجن على أستاذ جامعي بتهمة هتك عرض أنثى بالعنف.

وتضمَّن الحكم الابتدائي، الذي أيدته غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف في سطات، حبس المتهم لمدة سنتين، حسبما أفاد موقع «هسبريس» الإخباري.

وكانت الطالبة الضحية قد قدمت خلال المرحلة الابتدائية، قبل صدور الحكم، تنازلاً مصادقاً عليه عن المطالب المدنية.

وسبق لدفاع المتهم، الذي يعمل أستاذ مادة اقتصاد بجامعة الحسن الأول، التأكيد أن جناية هتك العرض بالعنف والتحرش غير ثابتة في حق موكله، طبقاً للقانون الجنائي، وطلب نزع صفة العنف من الفعل لانعدام عنصر العنف وثبوت الرضائية.

وتقدّم بطلب قصد إعادة تكييف الفعل المتعلق بعلاقة بين رجل متزوج وامرأة، مع ثبوت تنازل الزوجة الذي يؤدي إلى إسقاط المتابعة، وطلب البراءة لموكله فيما تبقى من التهم.

وتنظر المحكمة الابتدائية بالمدينة نفسها في ملف مماثل، يتعلق بمتابعة أربعة أساتذة جامعيين، حيث لا تزال مرافعات دفاعهم مستمرة.

وكان دفاع الأساتذة المتهمين الأربعة في ملف التحرش الجامعي رفض الهالة الإعلامية التي رافقت القضية منذ تفجرها.