وجبة جزر مع حمص تثير الجدل في بريطانيا

المصدر: إعداد: فاتن صبح

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تكثر في مواسم الأعياد، الحلويات بأشهى الأصناف، معروضة على أرفف المتاجر، إلا أن سلسلة متاجر عريقة في المملكة المتحدة، قررت هذا العام، طرح وجبة خفيفة من قطع الجزر مع الحمص المنكه بالشوكولا، لا يتخطى سعرها الجنيه الواحد، وقد وجدت إقبالاً من المعجبين بها، في حين رفضها البعض الآخر رفضاً قاطعاً. ولفت موقع «ديلي ميل»، إلى أن المتسوقين تفاجأوا بوجود قطع من الجزر في علبة تضم الحمص بالشوكولا على رفوف المتاجر. وشارك آدم مايدمينت، المذيع في نشرة المساء، في مانشستر، صورةً للعلبة على تويتر. وفي حين يجد الكثيرون أن تركيبة الحمص والشوكولا «مقرفة»، أكد آخرون ممن قاموا بالتجربة، أنهم أحبوها فعلاً، وأنهم سيقومون بشراء المزيد. وردّ البعض على تغريدة آدم، الذي أشار إلى أنه اشترى التحلية عن طريق الخطأ، مطالباً سلسلة المتاجر بالتوقف عن بيعه فوراً، لأنه «منفر». أما مغردة أخرى، فكتبت «لقد قام شريكي اليوم بشراء الحمص بالشوكولا من المتجر. أنا أحبه فعلاً، لكن هذا قد يكون أساساً لفسخ علاقتنا».

واستغرب البعض من الربط بين الحمص والشوكولا، قائلين إن المتجر قد تمادى بالفعل.

تأتي الوجبة على شكل ألواح جزر، تغمس بالحمص والشوكولا، كما في علبة بلاستيكية نباتية مؤلفة من الحمص وزبدة الفول السوداني وشراب القيقب والحليب، أو حليب الصويا والفانيلا، مع قليل من الملح.