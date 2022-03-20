سعر قياسي لدراجة نارية بمزاد في فرنسا .. ما طرازها؟

المصدر: أ ف ب

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بيعت دراجة Laura Eyes النارية الشهيرة من طراز "هارلي ديفيدسون" التي كان يملكها المغني الفرنسي جوني هاليداي في مقابل 470840 يورو الجمعة في معرض Retromobile في باريس، مسجلة رقماً قياسياً لدراجة "هارلي"، وفقاً لما ذكرته دار Artcurial التي نظمت المزاد عليها.

وتنافس عدد من المزايدين لنحو عشر دقائق على الدراجة النارية التي كانت خمّنت بما بين 50 ألف و 250 ألف يورو ، قبل ترسيتها لقاء 470840 يورو على شارٍ بقي اسمه طي الكتمان.

وكان المغني الراحل قاد هذه الدراجة وهي من نوع Softail Heritage 1340 خلال رحلة في الولايات المتحدة عام 1990، وأدخلت عليها تغييرات في مدينة كان بجنوب فرنسا، بينها تحويل لونها من البرتقالي والأسود إلى الأزرق الكهربائي.

وتلقى هاليداي هذه الدراجة هدية من رئيس "يونيفرسال ميوزيك" باسكال نيغر وأطلق عليها اسم ابنته لورا سميت، واستخدمها عام 1995 في أغنيته المصورة I can't stop wanting you (من ألبوم Rough Town). وفي العام 1998، استعان بها في حفلة استعادية لأغنياته أقامها في ملعب "ستاد دو فرانس".

وانتقلت ملكية الدراجة النارية لمشجع فرنسي بنتيجة مسابقة نظمها جوني وشركته للتسجيلات الموسيقية، واحتفظ بها الفائز 23 عاماً.

وتعهد البائع التبرع بنسبة 20 في المئة من السعر لجمعية La Bonne Etoile التي أنشأتها ليتيسيا هاليداي، أرملة النجم.