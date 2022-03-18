القتل تعزيراً لجانيين أنهيا حياة امرأة بالضرب والخنق وفعل الفاحشة في السعودية

المصدر: البيان

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نفذت وزارة الداخلية السعودية حُكم القتل تعزيراً أمس الخميس بمحافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة، بحق نوالي حسن إحسان، وأقوس أحمد أندوسي (إندونيسيي الجنسية) لإقدامهما على قتل امرأة (مجهولة الهوية) وذلك بضربها وخنقها وتقييدها وسلبها، وفعل الجاني أقوس أحمد الفاحشة بها بعد تقييدها مما أدى إلى وفاتها.

ووفقا لبيان وزارة الداخلية، تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجانيين، وأسفر التحقيق معهما عن توجيه الاتهام إليهما بارتكاب جريمتهما، وبإحالتهما إلى المحكمة الجزائية وصدر بحقهما صك يقضي بثبوت ما نسب إليهما، ولبشاعة هذه الجريمة، فقد تم الحُكم عليهما بالقتل تعزيراً، وأيد الحُكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجانيين المذكورين.

وأكدت وزارة الداخلية للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم ويهتك أعراضهم وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.