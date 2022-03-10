أراد أن يكون مولوده الأول صبياً.. أب يقتل طفلته بعد ولادتها بـ 5 رصاصات

المصدر: وكالات

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ألقت الشرطة الباكستانية القبض على رجل باكستاني بعد قتله طفلته البالغة من العمر 7 أيام فقط، رميًا بالرصاص، لأنه أراد أن يكون مولوده الأول صبيا.

وقالت الشرطة إن الطفلة المولودة حديثاً التي تُدعى "جنات"، أُطلق عليها النار 5 مرات يوم الاثنين الماضي، في منزله بمدينة ميانوالي بوسط باكستان، بحسب صحيفة ديلي ميل.

ودخل الأب القاتل ويدعى شهزيب خان على زوجته في منزله، وأمرها بتسليم الرضيعة له، وبعد ذلك أطلق عليها النار، ثم فر هاربًا ، حيث وقع اليوم الخميس، في قبضة رجال الشرطة.

ومن جانبه قال هداية الله عم الرضيعة المقتولة، إنه قدم شكوى رسمية ضد أخيه للجهات الرسمية بعد قتل ابنته، وتم القبض عليه، في أحد الأحياء القريبة.

وقال هداية الله إنه حاول أخذ الطفلة بعيدًا عن أخيه، ولكن الأب القاتل، صوب البندقية نحوه وأقارب آخرين وهددهم بإطلاق النار عليهم إذا اقتربوا منه.