صورة صادمة.. السعودية تضبط كمية مرعبة من المخدرات بحوزة وافدين سوريين

المصدر: البيان

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ألقت قوات مكافحة المخدرات في المملكة العربية السعودية القبض على وافدين سوريين بحوزتهما كمية كبيرة من أقراص مخدر إمفيتامين.

وقال المتحدث باسم المديرية العامة لمكافحة المخدرات الرائد محمد النجيدي، بأن المتابعة الأمنية لشبكات تهريب المخدرات التي تستهدف أمن المملكة وشبابها، أسفرت عن ضبط (1,272,000) قرص إمفيتامين مخدر بحوزة وافدَيْن بتأشيرة زيارة من الجنسية السورية.

وأضاف المتحدث بأن الوافدين قاما بتهريبها إلى المملكة مخبأة في شحنة برتقال، وقد تم القبض عليهما بمنطقة الرياض، وجرى إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية، وإحالتهما إلى النيابة العامة.