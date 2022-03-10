شيك مؤرخ عام 1973 بتوقيع مؤسس «آبل» في مزاد

المصدر: نيويورك ـ رويترز

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تُطرح مقتنيات مرتبطة بظهور شركة آبل والحاسوب المنزلي وألعاب الفيديو للبيع في مزاد ينتهي في 17 الشهر الجاري. والعنصر الأهم ضمن المزاد «ثورة ستيف جوبز: إنجلبارت، أتاري وآبل» هو شيك صادر في يوليو 1976 بقيمة 3430 دولاراً لشراء قطع لحاسوب آبل 1، وقع عليه مؤسسا آبل، ستيف جوبز وستيف وزنياك.

وقال بوبي ليفينجستون نائب الرئيس التنفيذي لدار مزادات (آر.آر) التي ستشرف على عملية البيع: «حدث هذا قبل أن يكون لديهم (شركة آبل) أي مستثمرين». وتابع: «السبب في توقيع الاثنين عليه (الشيك) هو الاتفاق الموقع بينهما. أي نفقات تزيد على 1000 دولار، كان يجب على الاثنين الموافقة عليها وهذا هو الدليل». يتضمن المزاد العديد من المقتنيات المرتبطة بجوبز، ومنها صوره في المدرسة الثانوية والطلب الذي ملأه لشغل وظيفة في شركة أتاري، والذي سيطرح باعتباره رمزاً غير قابل للاستبدال. وأضاف ليفينجستون: «ما يجعل أجهزة الكمبيوتر وألعاب الفيديو هذه مميزة للغاية هو أنها نماذج أولية...هي نماذج يصعب العثور عليها الآن». وقالت دار المزادات إن المقتنيات المعروضة، تسرد ​​قصة تاريخ الحاسوب.