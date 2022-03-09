مأساة أم مصرية أولادها بعمر الستين لكن عقولهم بعمر الأطفال 4 سنوات

المصدر: البيان

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تحمل الأم فوزية يوسف، طفولة أبنائها الثلاثة الكبار 60 عامًا كاملة، فالنمو العقلي لديهم يقف عند 4 سنوات، بسبب إصابتهم بمرض غريب، نتيجة زواج الأقارب، ولم تشكو صاحبة الـ 82 عامًا، من تربية أولادها، متحملة معاناة كبيرة وتصرفات طفولية لعشرات السنين، ما جعل أهالي مدينة سمالوط بمحافظة المنيا، يطالبون بمنحها جائزة الأم المثالية.

وتشتهر الأم بلقب «أم جابر»، ويروي هاني سامي معاناة أمه قائلاً: «إحنا 6 أولاد، 5 ذكور وبنت، التلاتة الكبار، اللي هما جابر وعادل ونادر، عمرهم بيتراوح من 50 لـ 64 سنة، ولكن نمو عقلهم 4 سنين فقط، عايشين طول حياتهم كأطفال، وفضلت أمي جنبهم طوال حياتها وعمرها ما اشتكت، والمشكلة اللي عندهم اسمها قفل في النافوخ، وكانوا بيتعبوا من قبل الولادة»، وفقاً لصحيفة «الوطن»المصرية.

وبرغم أن عمر «جابر»، 64 عامًا، وعقله يساوي طفل عمره 4 سنوات، إلا أنه يعمل في مصنع سيراميك، لمساعدة والده وإخوته على العيش، أما «عادل» البالغ 55 عامًا، فصغر جسمه يعيقه عن العمل، مثل شقيقه «نادر» البالغ 50 عامًا. يقول أخاهم الأصغر «هاني»: «أنا أصغر إخواتي وعندي اتنين أخواتي الحمدلله صحتهم كويسة، وهما سامح، وأم باسم، وكل واحد فينا عنده أسرته، وفضلت أمي مع أخواتي الكبار، تعاملهم زي الأطفال الصغيرين، ورغم إن كان بيتقالها كلام يتعبها نفسيًا، إلا أنها صبرت واتحملت كتير جدًا».

ويطالب أهالي مدينة سمالوط، بضرورة تكريم «أم جابر» بجائزة الأم المثالية، الذي يروا أنها عانت كثيرًا لتستحق أن تنالها، وبحسب يونان ناصف: «أي أم طبيعية بتشيل أولادها 9 شهور في بطنها، لكن أم جابر شالت أولادها أكتر من 60 سنة ولم تكل أو تمل في خدمتهم، رغم أنها تجاوزت 80 عاما».