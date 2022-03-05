جريمة العارضية .. شرطة الكويت تبحث عن القاتل المحترف

المصدر: البيان

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كشفت صحيفة القبس الكويتية تفاصيل جديدة بشأن جريمة العارضية التي هزت الشارع الكويتي حيث عثر رجال المباحث على مواطن وزوجته وابنته مقتولين نحرا في أماكن متفرقة داخل منزلهم.

وبحسب ما نقلت الصحيفة عن مصدر أمني، فإن الجريمة وقعت قبل 4 أيام، وأن الجثث كانت في بداية التعفن.

وذكرت الصحيفة أن المباحث الجنائية تواصل تحقيقاتها لفك طلاسم جريمة القتل التي وصفتها بـ"البشعة".

وقد شملت التحقيقات، وفقا للقبس، 4 أشخاص حتى الآن، بعد استبعاد خادمة أفريقية تعمل لدى الضحايا بنظام اليومية.

وقالت الصحيفة: "لم يتوصل رجال المباحث حتى الآن إلى أي معلومات أو دلائل تؤكد تورطها في الجريمة".

ونشر حساب "المجلس" على تويتر، السبت، يقول إن "المباحث تستبعد ضلوع الخادمة في جريمة القتل بالعارضية وتبحث عن خيوط جديدة".

وأكد المصدر الأمني للقبس أن رجال المباحث أمام "جريمة قاسية ومعقدة وأن الجاني رتب لها بدقة وحرفية، وانتقم من الضحايا بكل وحشية".

وأضاف المصدر أن رب الأسرة في العقد الثامن من عمره، وزوجته في العقد الخامس من عمرها، وابنتهما تبلغ 18 عاما.

وتفحص الشرطة المكالمات الصادرة والواردة لهواتف القتلى على مدار أسبوع، فضلا عن تفريغ الكاميرات المحيطة بالمنزل، واستجواب عدد من المقربين والجيران.