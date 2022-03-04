نطق الشهادة 3 مرات.. عروس تقتل زوجها بعد 33 يوم زواج

المصدر: البيان

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جريمة مروعة شهدتها عزبة "أحمد بك شكري" التابعة لقرية العلوية دائرة مركز شرطة الزقازيق، في محافظة الشرقية المصرية راح ضحيتها زوج عمره 30 سنة- عامل في شركة نظافة، على يد زوجته بعد 33 يوم زواج فقط، بسبب خلافات بينهما.

ونشر موقع مصراوي تفاصيل قصة مقتل عريس كفر حافظ، أمام أعين والده في حلقة جديدة من "جرائم شهر العسل" من واقع التحريات الرسمية.



وفي التفاصيل فقد القدر ساق المجني عليه للبحث عن عروس كي يكمل حياته معها، فدله أحد الأهالي على واحدة من قرية كفر حافظ، وكانت مطلقة ولديها طفلان، لكن المجني عليه قال حينها ظروفها زي ظروفي، وتقدم لخطبتها، وفي أقل من شهرين أتم زواجه منها.

منذ الأيام الأولى للزواج عرفت المشاكل طريق منزل الزوجية، بسبب الخلافات المستمرة بين العريسين، حتى أن الأسابيع الأولى للزواج شهدت الاتصال بأسرتها أكثر من مرة كي يضعوا حلًا لابنتهم لكن دون جدوى "كل شوية تتخانق مع جوزها ولا تحترم أحدا".

"كانت عايزه تتحكم في زوجها وكلمتها تمشي عليه" هكذا وصف أهل الضحية سبب الخلاف الدائم بين الزوجين، حتى أنها طالبته أكثر من مرة بالاتفاق على على أن يعطيها الراتب الشهري الخاص به وتتولى هي الإنفاق عليه وعلى المنزل لكنه رفض كي لا يخضع لها.

أهل الضحية أكدوا أن الزوجة كانت تعاقب زوجها خلال الأسابيع الأولى للزواج بهجره وعدم إعطائه حقوقه الشرعية، كي تجبره على طاعتها؛ لكنها لم تتمكن من الوصول إلى مبتغاها، رغم معاملته الحسنة لها.

صباح يوم الواقعة بدأ الخلاف يشتد بين الزوجة والضحية، حتى حضرت والدتها وزوج عمتها كي يصلحا بينهما وينصحاها بالحفاظ على زيجتها الثانية، لكن دون فائدة، فمع عودة الزوج من عمله في المساء تجدد الشجار بينهما مرة أخرى، وحينما طالبها زوج عمتها بالذهاب معهم إلى منزل والدها لحين الصلح بينهما رفضت "مش همشي غير لما أخلص عليه".

أسرعت الزوجة إلى المطبخ وأحضرت سكينا وطعنت زوجها في القلب، حتى سال الدم منه وبدأت أسرته محاولات إنقاذه لكن دون جدوى حيث لفظ أنفاسه الأخيرة.

والد الضحية أغمى عليه بعدما شاهد ابنه غارقًا في دمائه، حتى دخل في غيبوبة لمدة يومين "ابني مات راجل ونطق الشهادة 3 مرات قبل وفاته.

الزوجة قالت في التحقيقات إنه وقع بينها وبين زوجها مشادة كلامية بسبب خلافات زوجية على مصاريف المنزل، تطورت إلى مشاجرة وضربها، فلم تشعر بنفسها إلا وقد استلت سكين المطبخ وطعنته به ولم تقصد قتله.

وتلقى مدير أمن الشرقية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد وصول الزوج عامل مقيم عزبة أحمد بك شكرى التابعة لقرية العلوية، دائرة مركز شرطة الزقازيق، لمستشفى الأحرار، مصابًا بطعنة في القلب، وتوفي فور وصوله.

وتبين من التحريات الأولية، قيام زوجة المجني عليه بارتكاب الواقعة، بسبب خلافات زوجية بينهما، وتبين أنهما متزوجان منذ 33 يومًا، وتمكن ضباط مباحث مركز الزقازيق من ضبط الزوجة وإحالتها للنيابة العامة.