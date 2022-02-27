غرة شعبان الجمعة 4 مارس فلكياً

المصدر: البيان

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أكد إبراهيم الجروان رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للفلك أنه وفقا للحسابات الفلكية، ستكون غرة شعبان لعام 1443 هجري، يوم الجمعة 4 مارس.

وأوضح أن هلال شهر شعبان يولد بعد حدوث الاقتران فى تمام الساعة 21 والدقيقة 35 بتوقيت الإمارات يوم الأربعاء 2 مارس 2022 / الموافق 29 رجب 1433 (يوم الاقتران) حيث يولد الهلال بعد غروب الشمس ، وبالتالي تستحيل رؤيته مساء ذلك اليوم .

وأضاف أن إمكانية رصده مساء الخميس 03 مارس متوفرة ،وبالتالي تكون غرة شعبان لعام 1443 هجري، يوم الجمعة 4 مارس فلكيا.