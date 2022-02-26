حبس عصابة نسائية امتهنت سرقة البطاقات البنكية في مصر

المصدر: البيان

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حبست النيابة المصرية تشكيلا عصابيا نسائيا 4 أيام على ذمة التحقيق في قضية سرقة البطاقات المصرفية في العاصمة القاهرة.

وتمكن رجال المباحث من ضبط تشكيل عصابي بالقاهرة تخصص نشاطه الإجرامي فى سرقة "الفيزا كارد" بأسلوب "المغافلة".

وبلغ لقسم شرطة عابدين بمديرية أمن القاهرة من إحدى السيدات أنها حال قيامها بسحب مبلغ مالي من صراف آلي، فوجئت بقيام إحدى السيدات بإيهامها بوجود غرامة مالية عليها لعدم ارتدائها الكمامة ومطالبتها بإعادة وضع الفيزا كارد مرة أخرى داخل ماكينة الصراف الآلى للتأكد.

وأضافت أنها اكتشفت عقب ذلك قيام المتهمة بمغافلتها واستبدال بطاقتها بأخرى مجهولة المصدر والاستيلاء على مبلغ مالي من حسابها البنكي، وفقا لوسائل إعلام مصرية.

وبالتحري وجمع المعلومات توصلت قوات الأمن إلى 3 سيدات تم ضبطهن وبحوزتهن مبلغ مالي و8 بطاقات بنكية.