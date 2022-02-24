وجدت الدفاية عند جارتها .. فطلبت الخلع

المصدر: البيان

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أقامت زوجة مصرية دعوى قضائية ضد زوجها أمام محكمة الأسرة بالتجمع الخامس؛ طالبت فيها بخلعه لما وقع عليها من ضرر، مبررة طلبها: "لقيت دفاية البيت عند جارتنا.. وجوزي بيقولي بعتها عشان مركونة".

وقالت الزوجة في دعواها "تزوجت من 8 سنوات، من سائق نقل عام زواجًا تقليديًا عن طريق أحد المقربين إلى الأسرة، وبعد التعرف عليه وافقت على الخطبة التي لم تتجاوز شهرين، كونه جاهزاً مادياً وانتقلنا بعدها إلى عش الزوجية، ورزقنا الله بطفلة جعلتني أتغاضى عن بخل زوجي"، وفقا لموقع مصراوي.

وأضافت "علمت أنه بخيل من وقوفه على كل كبيرة وصغيرة بالمنزل ومع الجيران، فزوجي يرفض دفع مصاريف سباكة العمارة أو "زينة رمضان"، وعندما اعترضت وشرحت الوضع لوالدي وقف ضدي، وطالبني بالتعود على شخصيته".

تابعت الزوجة: "زوجي يقوم في كل نهاية سنة بتفريغ مستلزمات الشقة وتغير نظامها بالكامل ويقوم بجمع الأغراض التي لا يريدها وبيعها إلى محلات الخردة".

وواصلت "جوزي باع كل حاجة "حتى الدفاية اللي اشتراها أخويا ليا باعها ولقيتها عند جارتنا"، مبررًا فعلته بأنها "مركونة"، حتى تشاجرنا سويًا، ورفض زوجي إعادتها، فقررت ترك المنزل والذهاب إلى والدي، وحينما طالبته بالطلاق رفض وتهرب من والدي.

تختتم الزوجة: لم يكن أمامي سوى اللجوء إلى محكمة الأسرة بعد رفض زوجي الطلاق، وبالفعل أقمت دعوى خلع أمام محكمة الأسرة في التجمع الخامس، ولا تزال منظورة حتى الآن.