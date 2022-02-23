جرائم الطعام .. آيسكريم بالكزبرة وصلصة الليمون

المصدر: إعداد: نهى حوّا

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تتفنن شركات الوجبات السريعة في تقديم أطعمة غريبة في آسيا أكثر مما تفعل في أي مكان آخر في العالم.

وقد أحدثت مطاعم "ماكدونالدز" ضجة على وسائل التواصل الاجتماعي أخيراً، عندما قدمت مثلجات "مافلوري"، والتي تأتي مع آيس كريم الفانيلا ورقائق الكزبرة المغطاة بصلصة الليمون والكزبرة، ما دفع البعض إلى وصف المثلجات بـ "جريمة طعام" على موقع "تويتر".

لكن صحيفة "نيويورك بوست" ترى طبق الآيس كريم بالأعشاب والصلصة الذي سيكون متوفراً في مطاعم بالصين حتى 25 فبراير، مقبولاً مقارنة بمثلجات زيت الفلفل الحار التي تم اطلاقها في يناير لفترة محدودة.

ووفقاً لتقرير منصة "ماشابل"، وعدت ماكدونالدز زبائنها الصينيين الذين هم "أعضاء" في السلسلة بأنها ستكشف كل شهر عن عنصر جديد هذا العام.

وكانت قد قدمت ليوم واحد عام 2020 في الصين، مزيجاً من هريسة برغر مع شريحتين من أطعمة الشركة الصينية "هورميل فودز" مغطاة بفتات من شوكولاته الأوريو ممزوجة بصلصة برغر كلاسيكية.

وقال محلل المطعم مارك كالينلوفسكي لصحيفة "ذا بوست" الأمريكية: "بشكل عام، تبدو مفاهيم خدمة الوجبات السريعة أكثر استعداداً لطرح بعض عناصر وجبات غريبة جداً في أجزاء من آسيا، نظراً للنجاح الذي تم تحقيقه".

فمطاعم " كنتاكي فرايد تشيكن" في سنغافورة أضافت للتو جلود الدجاج المقلي إلى قائمة الطعام بعد إطلاق قصير العام الماضي، وإشادة من النقاد، وفي يوليو، قدمت "دومينوز بيتزا" اليابان "كريسبي فيش" و"تشيبا بيتزا" التي تأتي مع السمك المقلي وشرائح البطاطس والريحان وصلصات التارتار والطماطم وشرائح الليمون.

وفي الصين، أفاد صاحب الامتياز الأمريكي الذي لم يرغب عن الكشف عن هويته لـ "نيويورك بوست"، أن ماكدونالدز سبق أن قدمت فيليه السمك و"الوسابي" مع برغر سوداء مصبوغة بحبر الحبار في الصين، إضافة إلى فطيرة جذور القلقاس بدلاً من فطيرة التفاح.