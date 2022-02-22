السجن 3 سنوات لفنان مصري بتهمة الاعتداء على 7 فتيات

المصدر: البيان

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قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم العباسية، اليوم الثلاثاء، بالسجن المشدد 3 سنوات على الفنان شادي خلف، لاتهامه بالتحرش وهتك عرض ومحاولة اغتصاب 7 فتيات بالقوة رغما عنهن، داخل ورشة تدريب تمثيل.

وكانت النيابة العامة وجهت إلى المتهم تهمة هتك عرض 7 فتيات، والتحرش بهن ومحاولة اغتصابهن خلال تلقيهن دورات تمثيل في الورشة التي يدرس فيها، وفقا لصحيفة اليوم السابع.

ونشر بعض الفتيات على حساباتهن بمواقع التواصل الاجتماعي منشورات تفيد بتعرضهن للاعتداء من قبل الممثل الشاب شادي خلف، أثناء تلقيهن دورة وورشة عمل عن التمثيل التي نظمها أحد الاستديوهات الشهيرة.

