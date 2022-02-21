سبب وفاة الدكتور المصري عادل عبد العال

المصدر: البيان

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كشف أحد أقارب الدكتور المصري عادل عبد العال، سبب وفاته ، مؤكداً أنه تعرض لأزمة قلبية حادة، ثم أصيب بضيق تنفس وتوفي.

وتوفي الدكتور عادل عبد العال، المتخصص فيما يعرف باسم خبير "الطب البديل" القائم على التداوي بالأعشاب الطبيعية، وسادت حالة من الحزن بعد أن نشر نعى له على صفحته بموقع فيس بوك، وتساءل كثيرون عن سبب وفاة الدكتور عادل عبد العال خبير الطب البديل والأعشاب، لاسيما أنه لم يعلن عن إصابته بأى أمراض خلال الفترة الماضية.

وتضمن المنشور على الصفحة الرسمية للدكتور عادل عبد العال: "إنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله، بكل كلمات الحزن والأسى توفي إلى رحمة الله تعالي الدكتور عادل عبد العال ونسأل الله عز وجل أن يرحمه ويبدله دارًا خيرًا من داره وأهلاً خيرًا من أهله وأن يجعل قبره نورًا ومن بين يديه نورًا ومن خلفه نورًا ومن فوقيه نورًا ومن تحته نورا وعن يمينه نورًا وعن شماله نورًا.. ويصبر أسرة يارب العالمين.. نسألكم الدعاء له بالرحمة والمغفرة"

ولم تذكر الصفحة سبب وفاة الدكتور عادل عبد العال خبير طب الأعشاب، وتفاصيل الجنازة، وخيمت حالة من الحزن والدعاء على رواد مواقع التواصل الاجتماعي ومتابعي الدكتور عادل عبد العال الشهير بالعلاج بالطب البديل.

وأوضح أحد أقارب الدكتور عادل عبد العال، سبب وفاته، بأنه تعرض لأزمة قلبية حادة، أدت إلى وفاته مساء أمس الأحد، موضحًا، أنه ستتم مراسم الدفن خلال ساعات في مسقط رأسه بميت غمر قرية الحاكمة، بمحافظة الدقهلية، ومن المقرر أن يقام سرادق العزاء في الساعة 4 عصرًا.

جدير بالذكر، أن الدكتور عادل عبد العال، طبيب معروف في مجال الطب البديل والتغذية والعلاج بالأعشاب وكانت له عدة كتب ينشر فيها الوصفات والأعشاب الطبية، وكانت له حلقات تليفزيونية شهيرة عن العلاج بالأعشاب والعادات الصحية.

يذكر أن الدكتور عادل عبد العال قد تعرض لأزمة قلبية حادة، وعليه أصيب بضيق تنفس، وتوفى في الساعة 9 مساءً.