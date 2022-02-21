محامية مصرية: اقبضوا على عريس الإسماعلية

المصدر: إعداد: السيد رمضان

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طالبت المحامية المصرية نهاد أبو القمصان بالقبض على عبد الله أحمد، الشهير إعلامياً بـ«عريس الإسماعلية».

وقالت نهاد، خلال مداخلة هاتفية أمس مع قناة «أون إي»: «نحن أمام مجموعة من الجرائم، فلماذا لم يتم القبض على المتهم؟».

وأضافت أن من الحق العروس أن تسامح، لكن لا بد من رعاية قيم الأسرة المصرية.

وتساءلت: «لماذا تم القبض على بنات (التيك توك) ولم يحدث ذلك في واقعة ضرب عروس الإسماعيلية؟».

ودعت إلى مزيد من التعاون بين وزارة التضامن ووزارة الداخلية، ناصحةً الفتيات اللاتي يتعرَّضن للضرب على أيدي أزواجهن بالتواصل مع المجلس القومي للمرأة أو الشرطة.

ووصفت الرجل الذي يمارس العنف الأسري بـ«الضعيف الفاشل»، مؤكدةً أن هذا التصرف لا يليق بالرجال المحترمين، مشددةً على ضرورة خضوع أمثال أولئك الفشلة للعلاج والتأهيل النفسي، لتتكون لديهم القدرة على التحكم في الغضب.