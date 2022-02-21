بعد القبض على «طبيب الكركمين».. فنانة شهيرة تكشف علاقتها بالمتهم

المصدر: البيان

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كشفت المطربة المصرية فاطمة عيد عن علاقتها بالمتهم أحمد أبو النصر الشهير بـ«طبيب الكركمين».

وأوضحت فاطمة، خلال مداخلتها أمس مع برنامج «مصر جديدة» عبر قناة «إي تي سي»، أن الصيدلي المقبوض عليه كان قد عالج زوجها من خشونة الركبة قبل خمس سنوات.

وقالت: «إذا كان أخطأ فيما فعل فالنيابة هي الفيصل»، مشيرةً إلى أن زوجها كُتب له الشفاء بفضل وصفة «طبيب الكركمين».

وأبدت الفنانة الكبيرة تعاطفها مع المتهم، مضيفةً: «حرام يقبضوا على الصيدلي أحمد أبو النصر، ربنا يقول: (وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ)».

وكانت فاطمة عيد قد قدَّمت دعاية لمنتجات الصيدلي أبو النصر في إعلان أذيع عبر القنوات الفضائية.

وأكد شفيق الشايب، زوج الفنانة، أن الإعلان الذي قدمته زوجته لمنتج «الكركمين» لم تتقاضَ عليه جنيهاً واحداً، منوهاً بأنها قدَّمته مجاملةً له بعد علاجها من بعض الأمراض.

وتابع الشايب: «المنتج الذي أعلنت عنه فاطمة عيد منتج حاصل على ترخيص من وزارة الصحة، وقمنا بالاطلاع على التراخيص قبل الإعلان. أما حول القبض عليه، فهذا الأمر ليست لنا علاقة به، ولكن نشهد بأنه نجح في علاج أمراض كنا نعاني منها أنا وزوجتي».

كانت الأجهزة الأمنية في مصر قد ألقت القبض، أمس، على أحمد أبو النصر، الصيدلاني الشهير، وبحوزته أعشاب وأدوية مجهولة المصدر.