برنامج تجسس وآلاف الأدوية المغشوشة.. تفاصيل القبض على طبيب الكركمين المصري

المصدر: البيان

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باشرت النيابة العامة في مصر التحقيق مع أحمد أبوالنصر، الصيدلاني الشهير بـ«طبيب الكركمين»، بعد القبض عليه في مدينة الشيخ زايد بحوزته العديد من الأدوية والأعشاب الغير مصرح باستخدامها للعلاج.

وقالت مصادر مسؤولة، إن المتهم سبق صدور قرار بضبطه وإحضاره، بعدما تبين إيهامه لضحاياه بأنه قادر على علاج جميع الأمراض باستخدام مواد أولية من خلاصة الأعشاب وروج عن ذلك خلال قناته بموقع «يوتيوب» وإحدى القنوات الفضائية.

وأفاد بيان وزارة الداخلية، أنه عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني، الأمن العام ومديرية أمن الجيزة، تم استهداف المتهم والمراكز الخاصة به وأمكن ضبط مركز رئيسي لإدارة عمليات القناتين المشار إليهما ومركز اتصالاتهما لخدمة العملاء، كذلك أمكن ضبط موظفين بخدمة العملاء، مقيمان بمحافظة الجيزة.

وبالتفتيش تم ضبط 50 قرصًا صلبًا، وبفحصها فنيًا تبين تحميلها بـ«ملفات تحوي أسماء الموزعين بمختلف المحافظات وكذا الأدوية المطلوب توزيعها على العملاء والطرق العلاجية لاستخدامها – برنامج للتجسس على العملاء وتسجيل المحادثات بينهم وبين خدمة العملاء وملفات فيديو يقدمون خلالها الوصفات الطبية للعملاء – ملفات تحوي معلومات حول الشركة والموظفين – ملفات تحوى كمية الأدوية المتواجدة- برامج للاستعلام عن العلاجات التي يتم تصنيعها ولتسجيل المكالمات التليفونية» – وحدة معالجة مركزية محمل عليها أنظمة تشغيل وبرامج مقلدة ومنسوخة وعدة برامج خاصة بمحادثات العملاء ومعلومات حول الأدوية والطرق العلاجية المختلفة – 2 جهاز راوتر لتسهيل الإتصال بالإنترنت – 7 أجهزة هاتف محمول بداخلها كل منهم شريحة والتى تظهر أرقامهم على شاشات التلفزيون من خلال القنوات الفضائية والإلكترونية ليقوم العملاء بالاتصال عليها لطلب الأدوية.

كما تم ضبط 3 مراكز علاجية ومنفذ لتوزيع الأدوية غير المرخصة بالجيزة وضبط المديرين المسؤولين عنهم، وبالتفتيش في حضورهم تم ضبط 8045 عبوة أدوية علاجية ومستحضرات تجميل، مبالغ مالية من متحصلات البيع، وفقا لصحيفة المصري اليوم.

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بعلمهم بوجود تلك المخالفات بالاشتراك مع المتهم الأول مالك المراكز والشركة المنتجة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وعقب تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب، فقررت النيابة العامة ضبة واحضاره بعد ثبوت الاتهامات وقد تمكن رجل الأمن من ضبطة اليوم في منزلة بمنطقة الشيخ زايد محافظة الجيزة.