السعودية.. 500 ريال غرامة ارتداء «الشورت» في المساجد والدوائر الحكومية

المصدر: البيان

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أقر الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، وزير الداخلية السعودي، تعديلًا على لائحة الذوق العام وفق ما نصت عليه المادتين السابعة والتاسعة من اللائحة لتضاف مخالفة جديدة إلى تصنيف مخالفات لائحة المحافظة على الذوق العام التي كانت تضم 19 مخالفة لتصبح 20 مخالفة.

وشهدت لائحة الذوق العام إضافة غرامة 250 - 500 ريال عند ارتداء الشورت في المساجد ‏والجهات والدوائر الحكومية فقط، لتصبح المخالفة رقم 20 في اللائحة.

ودخلت اللائحة حيز التنفيذ في 2 من نوفمبر 2019، بعدما وافق عليها وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف التي حددت 19 مخالفة يعاقب مرتكبها بغرامات مالية تراوح بين 50 و6000 ريال.

مخالفات الذوق العام:

• التصرفات الخادشة للحياء.

• رفع صوت الموسيقى داخل الأحياء السكنية.

• عدم إزالة مخلفات الحيوانات الأليفة.

• ارتداء الملابس غير اللائقة.