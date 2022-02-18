كولوسيوم وكافتيريا من الجليد.. فيديو

المصدر: البيان

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يقوم فنانون هنود في أعالي جبال الهيمالايا الهندية القاحلة بنقل كتل الجليد من نهر متجمد لتشييد منحوتات يأملون من خلالها بعث الروح فيي مهرجان خاص بالبلاد يضاهي مهرجان هاربين الدولي للجليد في الصين، بحسب "يورونيوز".

الفنانون المشاركون أسسوا جماعة كانغسين وشيدوا ما أطلقوا عليه مبنى "الكولوسيوم الصغير" الجليدي الذي يضم كافتيريا وساونا بالقرب من قرية تشيلينغ.

والكولوسيوم أو ما يسمى المدرج الفلافي، هو مدرج روماني عملاق يقع في وسط مدينة روما، تم تشييده إلى شرق المنتدى الروماني، ويرجع تاريخ بنائه إلى عهد الإمبراطورية الرومانية في القرن الأول فيما بين عامي 70 و72 بعد الميلاد تحت حكم الإمبراطور فلافيو فسبازيان، وتم الانتهاء منه بشكل أساسي العام 80 في عهد تيتوس