السلطات السعودية تكشف عن رقم مخيف من حبوب الكبتاجون التي تضبطها يومياً

المصدر: البيان

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كشفت السلطات السعودية عن عدد حبوب المخدر التي تضبطها يومياً، حيث تمكنت الجهات الأمنية، ممثلة في عدد من الجهات، أبرزها مكافحة المخدرات والشرطة وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، في ضبط تهريب وترويج نحو 15.918.517 حبة كبتاجون «إمفيتامين» المادة المخدرة، وذلك منذ بداية العام الجاري 2022، بمعدل يصل إلى 338.691 حبة يتم إحباطها يوميا.

من جانب آخر، فإن أكثر المخدرات التي يتم ضبطها في عدد من مدن المملكة، تتمثل في حبوب الكبتاجون وكذلك الحشيش المخدر ومادة الميثامفيتامين. وفقاً لصحيفة "الوطن".

وسجلت الجهات الأمنية إحباط تهريب ما يعادل 864.2 كيلوجراما من الحشيش المخدر.