السعودية.. مقيم يتحرش بمواطنة موظفة ويهددها بالقتل إن تكلمت

المصدر: البيان

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أدانت الدائرة الجزائية بالمحكمة الجزائية في العاصمة السعودية مقيما عربيا أدين بالتحرش الجنسي لفظيا بموظفة في مقر العمل وهددها بالقتل بأن وضع قصاصة ورقية بها صورة لسلاح ناري "مسدس" وذخيرة مكتوب أسفلها "قريبا إن شاء الله". وحكمت المحكمة عليه بالسجن 10 أشهر والغرامة 30 ألف ريال والتشهير بنشر ملخص الحكم النهائي بالإدانة على نفقته بصحيفتين محليتين، وفقاً لصحيفة "اليوم" السعودية.

وكانت المحكمة قد نظرت الدعوى المقامة من المدعي دائرة النيابة العامة بوسط الرياض ضد المدعى عليه عربي الجنسية وثبوت إدانته بالتحرش الجنسي لفظيا بالمشتكية في مقر العمل الذي له عليها به سلطة مباشرة، وتهديدها بالقتل بوضع قصاصة ورقية بها صورة لسلاح ناري من نوع مسدس وذخيرة مكتوب في أسفلها "قريبا إن شاء الله".

وقضت المحكمة بتعزير المدعى عليه لقاء ما أدين به وذلك بسجنه 10 أشهر - أمضى منها ثلاثة أشهر- وتغريمه 30 ألف ريال تودع في الخزينة العامة للدولة أعمالا للفقرة الثانية من المادة السادسة بنظام مكافحة جريمة التحرش، وبقية العقوبة المقدرة بسبعة أشهر إزاء تهديدها بالقتل على أن تبدأ مدة سجنه من تاريخ إيقافه بسبب القضية ونشر ملخص الحكم النهائي بالإدانة على نفقة المحكوم عليه في صحيفتين محليتين وفقا للفقرة الثالثة من المادة السادسة من نظام مكافحة جريمة التحرش العدل، وكل ما قررته الدائرة وحکمت به وحدد موعد لطباعة الصك وتسليم نسخته أو إرفاقه بالمعاملة، على أن تبدأ مدة الاعتراض وقدرها 30 يوما، فإذا لم يقدم أحد أطراف الدعوى اعتراضه يسقط حقه به ويكتسب الحكم صفة القطعية وإن قدم أحد أطراف الدعوى اعتراضه فسترفع القضية إلى محكمة الاستئناف.