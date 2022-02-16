السعودية تحبط تهريب أكثر من 1.2 مليون حبة مخدرة

المصدر: وكالات

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تمكنت قوات الأمن السعودية من احباط محاولة تهريب وترويج مليون و245 ألفا و321 قرص إمفيتامين مخدر بمنطقتي الرياض وتبوك (شمال) المملكة.

ونقلت وكالة الانباء السعودية "واس" اليوم الأربعاء عن المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات الرائد محمد النجيدي، قوله إن المتابعة الأمنية لشبكات تهريب وترويج المخدرات التي تستهدف أمن المملكة وشبابها، أسفرت عن إحباط محاولة ترويج 790 ألفا و321 قرص إمفيتامين مخدر، بحوزة مواطن(سعودي)، والقبض عليه بمنطقة الرياض.

وأشار إلى إحباط محاولة تهريب 455 ألف قرص إمفيتامين مخدر قادمة من خارج المملكة، مشيرا إلى أنه تم "القبض على متلقيها وناقلها بمنطقة تبوك، وجرى إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية، وإحالتهما إلى النيابة العامة".

وكانت السلطات السعودية أعلنت، يوم الجمعة الماضي، إحباط محاولتين لتهريب أكثر من مليوني حبة كبتاجون، وذلك بعد العثور عليها مُخبأة في إرساليات وردت إلى المملكة عبر منفذي ميناء جدة الإسلامي وميناء ضباء.