بعد السيارة.. الجمارك الألمانية تضبط 120 كيلو هيروين في حاوية بروكلي

المصدر: البيان،وكالات

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عثرت سلطات الجمارك الألمانية على 120 كيلوجراما من الكوكايين في حاوية شحن بميناء هامبورج شمالي البلاد، حسبما أفاد متحدث ليل (الثلاثاء).

وقال المتحدث باسم التحقيق الجمركي في هامبورج شتيفان ماينز لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن "الكوكايين كان مخبأ في حاوية مليئة بالبروكلي".

وتم اكتشاف المخدرات في شحنة من أمريكا الجنوبية خلال فحص روتيني.

وقال ماينز: "نعتقد أن الكوكايين الذي يصل إلى الميناء نقي نسبيا". إلا أنه أشار إلى أن التحقيق لم ينته بعد.

وكانت الشرطة الألمانية أعلنت أمس (الثلاثاء)، عن ضبط كمية كبيرة من المخدرات داخل سيارة تزيد قيمتها السوقية عن مليون يورو.

وقالت الشرطة في بيان إنه خلال تفتيش سيارة على أحد الطرق السريعة بولاية ” بادن- فورتمبرغ” جنوب شرق ألمانيا، تم العثور في الصندوق الخلفي للسيارة على مادة “ماريغوانا” المخدرة تقدر قيمتها السوقية بنحو 1.4 مليون يورو.

ووفقا للبيان فإن وزن المخدرات بلغ نحو 140 كيلوغراما وكانت موضوعة في 6 حقائب، مشيرا إلى أنه تم إلقاء القبض على سائق السيارة (22 عاما) وإيداعه السجن الاحتياطي.

وذكرت الشرطة في البيان أن الرجل كان يقود سيارة بلوحة أرقام إسبانية، كما تبين أن لديه محل سكن في إسبانيا، لافتة إلى أن يشتبه في أن المخدرات قادمة من إسبانيا.