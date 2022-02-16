طعم غريب في التفاح المستورد يثير استياء الأردنيين

المصدر: البيان

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شكا مواطنون في مدينة إربد الأردنية من طعم غريب في التفاح المستورد يشبه طعم مادة "الكاز".

وقال المواطنون، إن مظهر التفاح طبيعي جداً وكذلك رائحته قبل تناوله، إلا أن طعم الكاز الغريب يظهر عند تناول التفاح. وأضافوا أن التفاح الذي ظهر به طعم الكاز هو تفاح مستورد. بحسب وكالة "عمون".

من جهتها، أكدت وزارة الزراعة، أن كافة الخضروات والفواكه المستوردة تخضع للفحص من حيث شهادة المنشأ وفحص متبقيات المبيدات وسلامة الثمار قبل دخولها السوق. ورجحت الوزارة أن يكون الخلل المتسبب بهذا الطعم يعود إلى مشكلة في عملية التخزين.