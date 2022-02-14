بأمر ملكي.. إعدام مصري قتل شخصاً بالسكين في السعودية

المصدر: البيان

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أعلنت السلطات السعودية عن إعدام مقيم مصري قتل مقيما مصريا آخر، بعد صدور أمر ملكي بإنفاذ هذا الحكم.

وفي بيان لها، قالت وزارة الداخلية السعودية: "أقدم حسن شحات عبدالحق أحمد -مصري الجنسية- على قتل سعيد إبراهيم مصطفى علي -مصري الجنسية- وذلك بطعنه بسكين عدة طعنات مما أدى إلى وفاته".

وأضافت في بيانها: "تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني، وأسفر التحقيق معه إلى توجيه الاتهام له بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة الجزائية، صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم عليه بالقتل قصاصا، وأيد من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعا وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور"، لافتة إلى أنه "تم تنفيذ حكم القتل قصاصا بالجاني حسن شحات عبد الحق أحمد، اليوم الاثنين، بمحافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة"، وفقا لوكالة الأنباء السعودية واس.