حبس أستاذ جامعي في المغرب تحرّش بطالبته

المصدر: أ ف ب

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أصدر القضاء المغربي حكماً بحبس أستاذ جامعي عاماً واحداً لإدانته بالتحرش بإحدى طالباته، على خلفية سلسلة فضائح في الجامعات، وفق ما أفادت اليوم ناشطة في المجتمع المدني.

وقالت المحامية عائشة كلّاع إن «المحكمة الابتدائية في طنجة أدانت المتهم بالتحرش وحكمت عليه بالحبس عاماً واحداً مع النفاذ».

وأضافت كلّاع: «لسنا راضين عن هذا الحكم، لأن الأفعال التي يحكى عنها خطيرة جداً، وسيكون لها تأثير دائم على الضحية».

وكان أستاذ اللغة الإسبانية في مدرسة الملك فهد العليا في طنجة (شمال)، البالغ 46 عاماً، قد أُوقف مطلع يناير في خضم موجة تنديد بالابتزاز والتحرش في الأوساط الجامعية.

وتوالت الفضائح في هذه الأوساط، ما أدى إلى نقمة واسعة النطاق على شبكات التواصل الاجتماعي، واستدعى إطلاق ملاحقات قضائية.

وفي 12 يناير، حُكم على أستاذ في جامعة سطات القريبة من الدار البيضاء بالحبس عامين مع النفاذ لإدانته بابتزاز طالبات.

والحكم الصادر في يناير هو الأول في إطار فضيحة طالت خمسة أساتذة جامعيين ولم تختتم جلساتها بعد.