«الإمارات للشحن» تنقل وروداً وشوكولا قبيل «يوم الحب»

المصدر: دبي - البيان

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تنشط «الإمارات للشحن الجوي» خلال الأسابيع التي تسبق «يوم الحب»، 14 فبراير من كل عام، في نقل بعض من أشهر وأحب الهدايا التي يتبادلها الناس في هذه المناسبة.

وتعد الزهور والورود هي الهدايا الأكثر شعبية في هذه المناسبة. وخلال يناير الماضي نقلت «الإمارات للشحن الجوي» أكثر من 3000 طن من الزهور الطازجة تم قطفها من مزارع في كينيا والإكوادور وكولومبيا وإثيوبيا ودول أخرى. ويُنقل معظم كميات الأزهار جواً إلى هولندا، أكبر سوق لمزادات الزهور في العالم، ثم يعاد توزيعها إلى الأسواق العالمية الأخرى.

كما تعد الشوكولاتة من خيارات الهدايا الشهيرة، ليس ليوم الحب فقط، ولكن لمختلف المناسبات الأخرى أيضاً. فقد نقلت «الإمارات للشحن الجوي» خلال شهري يناير وفبراير 2021 أكثر من 150 طناً من الشوكولاتة الفاخرة، وشهد الأسبوع الذي سبق يوم الحب طفرة حادة في الطلب.

كما يزداد الطلب على العطور كهدايا في الأسابيع التي تسبق يوم الحب. فخلال الأسبوع الأخير من شهر يناير وحده، نقلت «الإمارات للشحن الجوي» أكثر من 200 طن من العطور الراقية من مدن في فرنسا وإسبانيا وسويسرا وهولندا إلى بقية العالم، لتعرض على أرفف محلات التجزئة في الوقت الملائم.